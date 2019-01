ഒറ്റപ്പാലം: പാലക്കാട് പത്തിരിപ്പാല അതിര്‍ക്കാട്ടുള്ള റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ ദമ്പതികളെ ട്രെയിന്‍ ഇടിച്ച് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.

നെല്ലിക്കുറിശ്ശി സ്വദേശികളായ സോമശേഖരന്‍(51), ഭാര്യ മിനിത(44) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

മിനിതയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി തൃശ്ശൂര്‍ ജൂബിലി മിഷന്‍ ആശുപത്രിയിലേക്കെന്നു പറഞ്ഞാണ് ഇവര്‍ വീട്ടില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്.

content highlights: couple run over by train at palakkad