തലശ്ശേരി: സി.ഒ.ടി. നസീര്‍ വധശ്രമക്കേസില്‍ എ.എന്‍. ഷംസീര്‍ എം.എല്‍.എയുടെ കാര്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എ.എന്‍. ഷംസീറിന്റെ സഹോദരന്റെ പേരില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്നോവ കാറാണ് അന്വേഷണസംഘം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടന്നത് ഈ കാറില്‍ വെച്ചാണെന്നായിരുന്നു സി.ഒ.ടി. നസീറിന്റെ മൊഴി. ആക്രമണത്തില്‍ എ.എന്‍. ഷംസീര്‍ എം.എല്‍.എയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും ഇദ്ദേഹം മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു.

വധശ്രമക്കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രാഗേഷ്, പെട്ടി സന്തോഷ് എന്നിവരില്‍നിന്ന് ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് വിവരങ്ങള്‍ തേടിയിരുന്നു. എം.എല്‍.എയുടെ കാറില്‍ രാഗേഷ് കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്കിന് മുന്നിലെത്തി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നായിരുന്നു സന്തോഷിന്റെ മൊഴി. തുടര്‍ന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന തലശ്ശേരി സി.ഐ. സനില്‍കുമാര്‍ കാര്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടപടി നീളുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഗുഢാലോചന നടന്നെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന കാറില്‍ എം.എല്‍.എ. ബോര്‍ഡ് ഒഴിവാക്കി എ.എന്‍. ഷംസീര്‍ വീണ്ടും സഞ്ചരിച്ചത് പോലീസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു.

മെയ് 18-ാം തീയതി രാത്രിയിലാണ് തലശ്ശേരി കയ്യത്ത് റോഡില്‍വച്ച് സി.ഒ.ടി. നസീര്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. സ്‌കൂട്ടറില്‍ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന നസീറിനെ ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം വെട്ടിപരിക്കേല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

