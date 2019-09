കൊച്ചി: എറണാകുളം മരടില്‍ തീരദേശനിയമം ലംഘിച്ച് നിര്‍മിച്ച ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ പൊളിച്ചുനീക്കിയേ മതിയാകൂവെന്ന സുപ്രീം കോടതിവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മരട് നഗരസഭ ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ക്ക് വീണ്ടും നോട്ടീസ് അയക്കും.

ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ വലിയ സാമ്പത്തികബാധ്യത വരുമെന്നതിനാല്‍ ഇക്കാര്യം നഗരസഭയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ ടി എച്ച് നദീറ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

മരടില്‍ നിയമം ലംഘിച്ച് നിര്‍മിച്ച ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 20നു മുമ്പ് പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി അന്ത്യശാസനം നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ മാസം 23ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്രയുടെ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

content highlights: corporation can't alone undertake the demolition of illegal flats in marad says chairperson