പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടിയില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ യുവാവ് മരിച്ചത് കോവിഡ് ബാധിച്ചല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരണം. യുവാവിന്റെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പാലക്കാട് ഡി.എം.ഒ. അറിയിച്ചു.

29-ാം തീയതി കോയമ്പത്തൂരില്‍നിന്നും കാട്ടിലൂടെ നടന്ന് അട്ടപ്പാടിയില്‍ ഷോളയൂരിലെ ഊരില്‍ ഇദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇദ്ദേഹത്തോട് വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസം മുന്‍പ് പനിയും വയറുവേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ട്രൈബല്‍ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവിടെവെച്ച് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നില്ല.

പീന്നീട് രോഗം മൂര്‍ച്ഛിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പെരിന്തല്‍മണ്ണ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി. 18 ഗര്‍ഭിണികളും രണ്ട് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളും അടക്കം 26 പേര്‍ക്കൊപ്പം വാനിലാണ് യുവിനെ കൊണ്ടുപോയത്. പെരിന്തല്‍മണ്ണ ആശുപത്രിയിലും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയില്ല. യുവാവ് തന്നെ സംശയം പ്രകടപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവിടെനിന്ന് മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് ഇയാള്‍ മരിച്ചത്.

മരണശേഷം മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍നിന്നാണ് ഇയാളുടെ സാമ്പിള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. ഈ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോള്‍ വന്നിരിക്കുന്നത്.

