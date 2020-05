തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടുമാസത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തിനുശേഷം ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി, എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷകള്‍ക്ക് തുടക്കമായി. വി.എച്ച്.സി.ഇ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാണ് രാവിലെ പരീക്ഷയുള്ളത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷ.

രാവിലെ 9.45 ന് തുടങ്ങിയ വിഎച്ച്എസ്ഇ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഒമ്പതു മണിയോടെ തന്നെ സ്‌കൂളുകളില്‍ എത്തിയിരുന്നു. കര്‍ശന സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകളോടെയാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും മുഖാവരണം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂളുകള്‍ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ള കൈകാനുള്ള സജ്ജീകരണവും സാനിറ്റൈസറുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെര്‍മല്‍ സ്‌കാനിങ് നടത്തിയ ശേഷം കൈ കഴുകി സാനിറ്റൈസര്‍ പുരട്ടിയ ശേഷമാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടത്. പല സംഘടനകളും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മാസ്‌കും സാനിറ്റൈസറും ഗ്ലൗസുമടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പൊതുഗതാഗതത്തിന് പരിമിതികളുള്ളതിനാല്‍ സ്‌കൂള്‍ബസുകളും കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസുകളും സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാസര്‍കോട് നെല്ലിക്കുന്ന് ഗേള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്ച. ഫോട്ടോ:രാമനാഥ് പൈ



പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക് നാഥ് ബെഹ്റ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സ്‌കൂളിനുമുന്നില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ കൂട്ടം കൂടിയാല്‍ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും.

പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോള്‍ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനായി കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് ഒരേസമയംതന്നെ പുറത്തിറക്കരുത്. സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് വരിയായി വേണം കുട്ടികളെ പുറത്തേയ്ക്ക് വിടേണ്ടതെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഇടപ്പള്ളി വി.എച്ച്.എസ്.ഇയില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്ച. ഫോട്ടോ:ബി.മുരളീകൃഷ്ണന്‍

ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ അധ്യാപകര്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലേക്കാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇത് ഏഴുദിവസം സ്‌കൂളില്‍ സൂക്ഷിച്ചശേഷം അയച്ചാല്‍ മതിയെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിര്‍ദേശം. എന്നാല്‍, പരീക്ഷ കഴിയുന്നമുറയ്ക്ക് അവ അതത് മൂല്യനിര്‍ണയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കയക്കണമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദേശം.

