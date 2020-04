ഡല്‍ഹി: ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാളി നഴ്‌സിനുകൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ വൈറസ് ബാധിച്ച മലയാളി നഴ്‌സുമാരുടെ എണ്ണം ഡല്‍ഹിയില്‍ പത്തായി.

ഡല്‍ഹിയില്‍ മാത്രം 26 ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ നഴ്‌സുമാര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരുകയാണ്.

ഇവരുടെ പരിശോധനാഫലം ലഭിച്ചെങ്കില്‍ മാത്രമെ കൂടുതല്‍ നഴ്‌സുമാര്‍ വൈറസ് ബാധിതരായോ എന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ.

ആശുപത്രിയില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് മതിയായ പരിചരണം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് നഴ്‌സുമാര്‍ പരാതി ഉന്നയിച്ചു.

