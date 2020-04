കോട്ടയം: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് അമേരിക്കയില്‍ ഒരു മലയാളി മരിച്ചു. കോട്ടയം മാന്നാനം സ്വദേശി വല്ലത്തറയ്ക്കല്‍ സെബാസ്റ്റിയന്‍(64) ആണ് മരിച്ചത്. 11 വര്‍ഷമായി അമേരിക്കയില്‍ സ്ഥിരതാമസമായിരുന്നു.

ഡെസ് പ്ലെയിന്‍സിലാണ് താമസം. ഭാര്യ ജൈനമ്മ. ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്രാ വിലക്ക് നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അമേരിക്കയില്‍ തന്നെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കും.

10 ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്കാണ് അമേരിക്കയില്‍ ഇത് വരെ കൊറോണ ബാധിച്ചത്. 56666 പേര്‍ക്ക് ഇതിനോടകം കൊറോണ മൂലം ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

Content Highlight: CoronaVirus: one more Malayalee dies in US