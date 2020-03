ഡല്‍ഹി: മതസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി നിസാമുദീനിലെത്തിയ മലയാളി മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജിലെ മുന്‍ അധ്യാപകന്‍ കൂടിയായ ഡോ. സലീം ആണ് മരിച്ചത്. പനി ബാധിച്ചാണ് മരണം.

പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേര്‍ മത സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇവരില്‍ ഒരാളാണ് നാല് ദിവസം മുമ്പ് പനി ബാധിച്ച് മരിച്ച ഡോ. സലീം. നിസാമുദീനിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സലീം സൗദി സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ ഈ സമ്മേളനത്തിനായി നേരിട്ട് എത്തുകയായിരുന്നു.

ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ തന്നെ സംസ്‌കരിക്കുകയായിരുന്നു. നിസാമുദ്ദീന്‍ ദര്‍ഗയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മര്‍ക്കസ് പള്ളിയില്‍ ഈ മാസം 18-നാണ് മതസമ്മേളനം നടന്നത്.

ഞായറാഴ്ച നിസാമുദ്ദീനില്‍ എത്തിയ ഇദ്ദേഹം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്. നേരത്തെ ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളയാളാണ് സലീം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകനും ആനപ്പാറ സ്വദേശിയായ സുഹൃത്തുമാണ് ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത മറ്റു രണ്ട് പേര്‍. ഇരുവരും നിസാമുദ്ദീനില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരുകയാണ്.

സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ഒട്ടേറെയാളുകള്‍ കൊറോണ പോസിറ്റീവായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഴ് പേര്‍ ഇതിനകം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും നിരവധി പേരാണ് ഈ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

Content Highlight: Coronavirus: Malayalee who attended religious event in Nizamuddin died in Delhi