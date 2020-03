കൊച്ചി: കൊറോണ ബാധിതനായിരിക്കെ കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പോകാന്‍ ശ്രമിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് സ്വദേശിയെയും ഭാര്യയേയും കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ഐസോലേഷന്‍ വാര്‍ഡിലേക്ക് മാറ്റി. നെടുമ്പാശ്ശേരിയില്‍ വച്ചാണ്‌ ഇയാള്‍ കൊറോണ ബാധിതനാണെന്ന വിവരം വ്യക്തമായത്. തുടര്‍ന്ന് വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ സംഘത്തെ വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചിറക്കുകയായിരുന്നു.

ഇയാളാടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പതിനേഴു പേരെ മൂന്നാറില്‍ ഇവര്‍ താമസിച്ചിരുന്ന കെ.ടി.ഡിസിയുടെ ടീ കൗണ്ടി റിസോര്‍ട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകും.

ഇവര്‍ കയറിയ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 270പേരും ഇപ്പോള്‍ പ്രാഥമിക നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രാഥമിക പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഇവര്‍ വിമാനത്തിലേക്ക് കയറിയത്. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇയാളുടെ പരിശോധന ഫലം പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് വിദേശികളുടെ സംഘത്തെ വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചിറക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ മാസം ഏഴാം തീയതിയാണ് വിദേശ സഞ്ചാരി സംഘം മൂന്നാറിലെത്തിയത്. രോഗലക്ഷണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് പത്താംതീയതി മുതല്‍ ഇയാള്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഇയാളുടെ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അടുത്ത ഫലം കൂടി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടം വിടാവൂ എന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ നിര്‍ദ്ദേശം അവഗണിച്ചായിരുന്നു ഇവര്‍ ദുബായിലേക്ക് യാത്രക്കൊരുങ്ങിയത്.

ഇവര്‍ മൂന്നാറില്‍ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതല്‍ പരിശോധനകള്‍ നടത്തേണ്ടിവരും. ഇയാളോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി സംഘാംഗങ്ങള്‍ കര്‍ശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. സുരക്ഷാ പരിശോധനയിലേര്‍പ്പെട്ട വിമാനത്താവളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, താമസിച്ച റിസോര്‍ട്ട്, മറ്റ് സഞ്ചാരപാതകളെല്ലാം കണ്ടെത്തി വിവര ശേഖരണം നടത്തേണ്ടിവരും.

