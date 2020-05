കണ്ണൂര്‍: കോവിഡ് ചികിത്സിച്ചുമാറ്റാന്‍ തന്റെ കൈയില്‍ മരുന്നുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടാന്‍ കോവിഡ് വാര്‍ഡില്‍ രഹസ്യമായി കയറി രണ്ടുമണിക്കൂറിലധികം രോഗികള്‍ക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചയാള്‍ ക്വാറന്റീന്‍ കഴിഞ്ഞിറങ്ങി.

കണ്ണൂര്‍ പൊടിക്കുണ്ട് സ്വദേശിയും റെയ്കി, സുജോക്കി ചികിത്സ നടത്തുന്നയാളുമായ പി. ദിവാകരനാണ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് വാര്‍ഡില്‍ രഹസ്യമായി കയറിയത്. ഏപ്രില്‍ 15-നാണു സംഭവം. അനധികൃതമായി കോവിഡ് വാര്‍ഡില്‍ കടന്നതിന്റെ പേരില്‍ ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം സിറ്റി പോലീസ് എത്തി അറസ്റ്റുചെയ്തു. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. ജാമ്യം നല്‍കിയശേഷം 15 ദിവസം വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാനും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ദിവാകരന്‍ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: പൊടിക്കുണ്ടിനു സമീപം 'ദിവാന്‍ റെമഡീസ്' എന്നപേരില്‍ വീട്ടില്‍ ക്ലിനിക് നടത്തുന്ന അദ്ദേഹം, കോവിഡിന് താന്‍ നടത്തുന്ന സുജോക്കി എന്ന കൊറിയന്‍ ചികിത്സാരീതിയില്‍ പരിഹാരമുണ്ടെന്നുകാണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി, ആരോഗ്യമന്ത്രി, കളക്ടര്‍, ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മെയില്‍ ചെയ്തു.

തന്റെ പ്രതിരോധസൂചി ചികിത്സയിലൂടെ രോഗം വരില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കൊപ്പം കഴിയാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. മറുപടി ലഭിക്കാതിരുന്നതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് കോവിഡ് രോഗികളുമായി രഹസ്യമായി ഇടപഴകാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പോകാന്‍ ആംബുലന്‍സ് വരുത്തി അതില്‍ യാത്രചെയ്യുകയായിരുന്നു. ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി കൈയില്‍ ചെറിയ സൂചികള്‍ തറപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും ദിവാകരന്‍ പറഞ്ഞു.

ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡ് വാര്‍ഡിലെത്തി രോഗികളുടെയടുത്ത് രണ്ടുമണിക്കൂര്‍ പത്തുമിനിറ്റ് ചെലവഴിച്ചു. പുറത്ത് ചെരുപ്പ് വെച്ചതുകണ്ട് താഴെനിന്നു നഴ്സ് വിളിച്ചുചോദിച്ചു. ദിവാകരന്‍ പേരുപറഞ്ഞു. ഇറങ്ങിവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും വരാന്‍ തയ്യാറാകാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് എത്തി കൊണ്ടുപോയി.

Content Highlights: Eighty year old man spent two hours with Covid 19 patients to prove that he can cure covid 19 through immunotherapy