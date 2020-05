തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഏഴ് പേരില്‍ മൂന്നുപേര്‍ വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയവര്‍. തൃശ്ശൂര്‍, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവര്‍. വയനാട്ടില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരാള്‍ തമിഴ്നാട് കോയമ്പേട്ടില്‍നിന്ന് എത്തിയ ആളാണ്.

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ രണ്ടുപേരും മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ ഒരാളുമാണ് ഇന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രവാസികള്‍. ഏഴാം തീയതി അബുദാബിയില്‍നിന്ന് വന്നരാണ് ഇവര്‍.

ഇന്നലെ രണ്ട് പ്രവാസികള്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഒരാള്‍ കരിപ്പൂരിലു ഒരാള്‍ കൊച്ചിയിലും വിമാനമിറങ്ങിയവരായിരുന്നു. അടുത്തദിവസങ്ങളിലും അടുത്തിടെ എത്തിയ പ്രവാസികളില്‍ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നു.

വയനാട് ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്നുപേരില്‍ ഒരാള്‍ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കോയമ്പേട് മാര്‍ക്കറ്റില്‍നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ആളാണ്. മറ്റു രണ്ടുപേര്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കോയമ്പേട് മാര്‍ക്കറ്റില്‍നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറുമായി പരോക്ഷമായ സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടായവരാണ്.

ഒന്ന് ട്രക്ക് ഡ്രൈവറുടെ സഹയാത്രികന്റെ മകന്റെ സുഹൃത്താണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരാള്‍. ലോറി ഡ്രൈവര്‍ ലോഡ് ഇറക്കിയ ശേഷം ബില്‍ അടച്ച കാഷ് കൗണ്ടറിലെ കാഷ്യറുടെ ഭാര്യയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റൊരാള്‍. ലോറിയിലെ സഹയാത്രികന്‍റെ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍, സഹയാത്രികന്റെ മകന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ, കാഷ്യറുടെ ഫലവും നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു.

ഇന്ന് പുതുതായി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച 135 പേരില്‍ കൂടുതല്‍ പേരും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നെത്തി നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരാണെന്നാണ് സൂചന. വിദേശത്തുനിന്നെത്തുന്നവരെയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവരെയും നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതിനാല്‍ ഇവരുടെ രോഗബാധ വലിയ ആശങ്കയയുര്‍ത്തുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Content Highlights: Coronavirus, Covid 19 kerala: Three of those diagnosed with the disease today are from abroad