തൃശ്ശൂര്‍: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയില്‍ കേരളത്തില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 1793 പേര്‍. 322 പേരാണ് ശനിയാഴ്ച വുഹാനില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. എന്നാല്‍ പുതിയ പോസ്റ്റീവ് കേസുകള്‍ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ചെറിയ രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ച 21 പേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിലവില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ആരുടെയും ആരോഗ്യനിലയില്‍ ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ വാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച മൂന്നു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ മൂന്നിടങ്ങളിലായാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശനമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വ്യാജ വാര്‍ത്ത ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ചെയ്ത ആറു പേര്‍ക്കെതിരെയും കേസെടുക്കുമെന്ന് ശൈലജ ടീച്ചര്‍ പറഞ്ഞു.

വൈറസ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയില്‍ഡ കഴിയുന്ന വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. ചൈനയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ - സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് മതിയായ ലീവും, സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഹാജറും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംവിധാനം സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യും. അതേസമയം, ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത പരീക്ഷകള്‍ ഉള്ളവര്‍ ജില്ലാ കളക്ടററുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

നിലവില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്. 268 പേരാണ് കോഴിക്കോട് വീടുകളിലും ആശുപത്രികളിലുമായി നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം (126), കൊല്ലം (156), പത്തനംതിട്ട (64), ആലപ്പുഴ (24), കോട്ടയം (62), ഇടുക്കി (120), എറണാകുളം(238), തൃശ്ശൂര്‍ (154), പാലക്കാട് (99), മലപ്പുറം(265), വയനാട് (28), കണ്ണൂര്‍ (1210 കാസര്‍കോഡ് (68)എന്നിങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ കണക്ക്.

കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധയ്ക്കെതിരേ ജാഗ്രാത നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ജനങ്ങള്‍ വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവും പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായും മൂക്കും തൂവാല കൊണ്ട് മൂടുകയും കൈകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

