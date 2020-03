മലപ്പുറം: വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതില്‍ ഒരാള്‍ മലപ്പുറം മഞ്ചേരി സ്വദേശി. പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

മാര്‍ച്ച് 18നാണ് ഇയാള്‍ എമിറേറ്റ്‌സ്‌ വിമാനത്തില്‍ ദുബായില്‍ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയില്‍ എത്തിയത്. ഇയാള്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു ശേഷം ഇയാള്‍ മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. ഇയാള്‍ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കേരളത്തില്‍ 12 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവില്‍ കേരളത്തില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 40 ആയി. 44,390 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്.

Content Highlights: Corona Virus: the man who confirmed corona in Palakkad was from Malappuram native