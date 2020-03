പത്തനംതിട്ട: ജില്ലയില്‍ രണ്ടുപേര്‍ക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ്-19) ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറ്റലിയില്‍നിന്ന് എത്തിയവരുടെ ബന്ധുക്കളായ റാന്നി വടശേരിക്കര സ്വദേശികള്‍ക്കാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരെ ഞായറാഴ്ച തന്നെ കോഴഞ്ചേരിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ഐസോലേഷനില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

നേരത്തെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച ഇറ്റലിയില്‍നിന്നെത്തിയ കുടുംബം റാന്നി വടശേരിക്കര സ്വദേശികളുടെ വീട്ടില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഇവരെ ഞായറാഴ്ച ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. രണ്ടുപേര്‍ക്ക് കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില്‍ കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം 12 ആയി.

പുതുതായി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പി.ബി. നൂഹ് പറഞ്ഞു. ഇതിനായി 18 അംഗ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം ഐസോലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍നിന്ന് ചാടിപ്പോയ ആള്‍ക്കെതിരേ കേസെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ജനങ്ങള്‍ ഉത്തരവാദിത്വ രഹിതമായി പെരുമാറുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിള്‍ വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: corona virus outbreak kerala; two more cases reported in pathanamthitta