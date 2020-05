തിരുവനന്തപുരം: ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ഊര്‍ജിതമായ ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഡല്‍ഹി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള 1200 ഓളം വിദ്യാര്‍ഥികളെ നോണ്‍ സ്‌റ്റോപ്പ് ട്രെയിനില്‍ എത്തിക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്ക് കത്തയച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹി ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ഥികളോട് മെയ് 15-നകം ഹോസ്റ്റല്‍ ഒഴിയണമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പെണ്‍കുട്ടികളടക്കം 40 പേരുണ്ട്. ഡല്‍ഹിയില്‍ ആകെ 723 വിദ്യാര്‍ഥികളാണുള്ളത്. പഞ്ചാബ്-348, ഹരിയാന-89, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്-17 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കണക്ക്.

ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്കും ഡല്‍ഹിയിലെത്തി ട്രെയിനില്‍ യാത്രതിരിക്കാം. ഇതിനായി റെയില്‍വേയുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയോടും അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. ട്രെയിന്‍ അനുവദിക്കുന്ന തീയതി ലഭിച്ചാല്‍ അതിനനുസരിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടും. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരുമായും സംസ്ഥാനം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇതുവരെ 6802 പേര്‍ കേരളത്തിലെത്തിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍നിന്ന് 4298 പേരും കര്‍ണാടകയില്‍നിന്ന് 2120 പേരും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്ന് 98 പേരുമാണ് ഇതുവരെ വന്നത്. 230189 പേര്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് ജാഗ്രത പോര്‍ട്ടലില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. 69108 പേര്‍ പാസുകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതില്‍ 38862 പേര്‍ക്ക് പാസുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു.

ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് 576 പേരാണ് കേരളത്തിലെത്തിയത്. മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കേണ്ടി വന്ന 163 കുട്ടികളും തിരിച്ചെത്തിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. 47 പേര്‍ അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കായും സംസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തി. 66 ഗര്‍ഭിണികളും തിരിച്ചെത്തിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്

അന്തര്‍ ജില്ലാ യാത്രകള്‍ക്ക് പാസ് ലഭിക്കാന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി

പത്ത്, പ്ലസ് വണ്‍, പ്ലസ്ടു ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകള്‍ മെയ് 21-നും 29-നും ഇടക്ക്- മുഖ്യമന്ത്രി

പ്രവാസികളുടെ മടക്കം: ഗര്‍ഭിണികളെയും ചെറിയ കുട്ടികളെയും ക്വാറന്റൈനില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കും

കള്ള് ഷാപ്പുകള്‍ മെയ് 13 മുതല്‍ തുറക്കും, മദ്യനിരോധനമില്ല- മുഖ്യമന്ത്രി

ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കും;മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്ക് കത്തയച്ചു- പിണറായി

ആശ്വസിക്കാം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കോവിഡ്-19 പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്ല, 7 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി

Content Highlights: corona virus news kerala; cm pinarayi vijayan says will help stranded malayali students in delhi