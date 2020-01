തിരുവനന്തപുരം: ചൈനയിലെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലും ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും പ്രധാന ജനറല്‍ ആശുപത്രികളിലും ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം. ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയത്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണമാണ് നടപടി. എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും അണുനശീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസ്‌ക്, കയ്യുറ, സുരക്ഷാ കവചങ്ങള്‍, വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍, മരുന്നുകള്‍ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാന്‍ കെഎംഎസ്‌സിഎല്ലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവരുടെ സാമ്പിളുകള്‍ വൈറോളജി ലാബിലേക്ക് അയയ്ക്കാനും മന്ത്രി നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച് ഒരാളെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനയില്‍നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ യുവാവാണ് ചികിത്സ തേടിയത്. ചൈനയില്‍നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ഏറ്റുമാനൂരിലെ ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിയും കോട്ടയത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്.

