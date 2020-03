തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്താന്‍ പോലീസും സഹായിക്കും. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ എത്തുന്നവരുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഫോറിനേഴ്‌സ് റീജിയണല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ മുഖേന ഇന്റലിജന്‍സ് എ.ഡി.ജി.പി ശേഖരിക്കും. ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ സഹായത്തോടെ ഇവരെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സയും പരിശോധനയും നടത്തേണ്ട ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്‌നാഥ ബെഹ്‌റ പുറത്തിറക്കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ പോലീസ് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളും മുന്‍കരുതലും വിശദീകരിച്ചാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം പുറത്തിറക്കിയത്.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെത്തുടര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരിച്ച് നല്‍കാന്‍ ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ സേവനം വിനിയോഗിക്കും. പരാതിക്കാരും മറ്റ് സന്ദര്‍ശകരും പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തുന്നത് തടയാന്‍ പാടില്ല. മാത്രമല്ല, പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തുന്നവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും വേണമെന്നും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

ട്രാഫിക് ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മാസ്‌ക്കുകള്‍ ധരിക്കുകയും നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ കൈകള്‍ വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യണം. ജനവാസമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടികള്‍ നടത്തുന്നതിന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെത്തുടര്‍ന്ന് നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാജസന്ദേശങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ജാമ്യമില്ലാക്കുറ്റമാണെന്ന് പോലീസ് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: corona virus in kerala; police will help to find out people who coming from foreign nations