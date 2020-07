കൊച്ചി: എറണാകുളം നഗരത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന സാഹച്യമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആവശ്യമില്ലെന്ന് മന്ത്രി വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തൂ. നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കും. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടേണ്ടിവരും. എറണാകുളത്തേക്കാൾ ഗുരുതരമായ അ‌വസ്ഥ ആലുവയിലാണെന്ന് അ‌ദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അ‌തേസമയം, ആലുവ, ചമ്പക്കര മാർക്കറ്റുകൾ അ‌ണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷം നാളെ പോലീസ് സാന്നിധ്യത്തിൽ താൽക്കാലികമായി തുറക്കാൻ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു സമയം എത്ര പേർക്ക് നിൽക്കാം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് നിർദേശം നൽകും. ചില്ലറ വിൽപന അ‌നുവദിക്കില്ല. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർശന നടപടി എടുക്കുമെന്നും അ‌ധികൃതർ അ‌റിയിച്ചു.

എറണാകുളത്ത് ഇന്ന് പുതുതായി ആറ് കണ്ടെയ്മെന്റ് സോണുകൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 21, 22 വാർഡുകളും മൂന്നാം വാർഡിലെ മുനമ്പം ഫിഷിങ് ഹാർബറും മാർക്കറ്റും, എടത്തല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 13, 4 വാർഡുകളും കീഴ്മാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡുമാണ് നിയന്ത്രിത മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

എറണാകുളം നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കലൂർ, കടവന്ത്ര, വരാപ്പുഴ മാർക്കറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത കടകൾ അ‌ടപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ സാമൂഹിക അ‌കലം പാലിക്കാൻ അ‌ടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

