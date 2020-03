കോഴിക്കോട് : കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രവാസികളുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലൊന്നായ പുതുപ്പാടിയില്‍ മുന്നൂറു പേരാണ് വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നത്. അതില്‍ ഇരുനൂറ്റിനാല്‍പ്പത്തിനാലു പേര്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വന്നവരാണ്. അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ബാക്കിയുള്ളവര്‍.

ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ദിനേന ഫോണില്‍ വിളിച്ച് സ്ഥിതികള്‍ ആരായുന്നുണ്ടെന്നും കര്‍ശനമായ ഹോം ക്വാറന്റൈന്‍ ആണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ സബീന മുസ്തഫ പറഞ്ഞു. കാസര്‍കോട് ഇന്നലെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയോടൊപ്പം എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നാലു മണിക്കൂറോളം ഉണ്ടായിരുന്ന 22 കാരനും ക്വാറന്റയിന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും മെസിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

വയനാട് ജില്ലയോട് അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന പഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയിലും ബാംഗ്ലൂര്‍, മൈസൂര്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കടന്നു പോകുന്ന പഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയിലും വാഹനങ്ങളിലും മറ്റും പരിശോധനയും സുരക്ഷാമാര്‍ഗങ്ങളും കര്‍ശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Corona Virus: 300 were in quarantine in Puthupady