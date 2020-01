തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 1471 പേര്‍. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമായി 418 പേര്‍ക്കാണ് നിരീക്ഷണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഇതില്‍ 36 പേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 214 പേരാണ് കോഴിക്കോടുള്ളത്. മലപ്പുറത്ത് 205 പേരും എറണാകുളത്ത് 195 പേരും വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. അതേസമയം, നിലവില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യനിലയില്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ പറഞ്ഞു.

പൂണെയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച 18 രക്തസാമ്പിളുകളില്‍ 17 എണ്ണവും നെഗറ്റീവാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച തൃശ്ശൂര്‍ കളക്ടറേറ്റില്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെയും സര്‍ക്കാര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ടമെന്‌റുകളെും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടു നടത്തിയ യോഗത്തില്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെകുറിച്ച് കൃത്യമായ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടായിരത്തിലേറെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കി.

കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധയ്ക്കെതിരേ ജാഗ്രാത നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ജനങ്ങള്‍ വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവും പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായും മൂക്കും തൂവാല കൊണ്ട് മൂടുകയും കൈകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

