കോഴിക്കോട്: കോവിഡ്- 19 ( കൊറോണ ) പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിയില്‍ ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് നിര്‍ത്തിവെച്ചതായി ഗതാഗത വകുപ്പു മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍. കോഴിക്കോട് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. തീരുമാനം ഇന്നുമുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിലായതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ജോലിസമയത്ത് മാസ്‌ക് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

തീരുമാനം കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി സെക്ടറിലും നടപ്പിലാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പത്തനംതിട്ട സെക്ടറിലെ മുഴുവന്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ജീവനക്കാര്‍ക്കും മാസ്‌ക് വിതരണം ചെയ്തു. മറ്റു ജില്ലകളിലും ആവശ്യാനുസരണം മാസ്‌ക് ലഭ്യമാക്കും. ബസ്സുകളില്‍ ഹാന്‍ഡ് സാനിറ്റൈസര്‍ നല്‍കുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇതിനായി മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷനോടും മറ്റും സംസാരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് കെ എസ് ആര്‍ ടി സി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ഷറഫ് മുഹമ്മദിനെ നോഡല്‍ ഓഫീസറായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

