തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ റിമാൻഡ് പ്രതി. ഇതോടെ ഇയാളുമായി ഇടപഴകിയ വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്റ്റേഷനിലെ സിഐ ഉള്‍പ്പടെ 20 പോലീസുകാരെയും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. ജയിലിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്ന ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

റിമാന്‍ഡ് പ്രതിയായ ഇയാളെ ജയിലില്‍ കൊണ്ടു പോകും മുമ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. രോഗിക്ക് വൈറസ് ബാധയുണ്ടായത് എങ്ങനെ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിനും അക്രമം കാട്ടിയതിനും മദ്യം സൂക്ഷിച്ചതിനുമാണ് ഇയാളെ വെഞ്ഞാറമൂട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

മെയ് 22ന് റിമാന്‍ഡിലായ ഇയാളും രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും തിരുവനന്തപുരം സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയിലിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ, അറസ്റ്റ് സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന വെഞ്ഞാറമൂട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിഐ ഉള്‍പ്പെടെ 20 പോലീസുകാരോട് നിരീക്ഷണത്തില്‍ പോകാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. പൂജപ്പുരയിലുള്ള സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയിലിലെ പന്ത്രണ്ടോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും നിരീക്ഷണത്തില്‍ പോകാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ ജയിലില്‍ എത്തിച്ചപ്പോള്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോടാണ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ പോകാന്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇയാളോടൊപ്പം ജയിലിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് 14 പേരെയും വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. ഇയാള്‍ക്ക് ആരില്‍ നിന്നാണ് രോഗം പകര്‍ന്നത് എന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

