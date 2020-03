കോഴിക്കോട്: മാഹിയില്‍ കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ത്രീ കോഴിക്കോട് നഗരത്തില്‍ ഓട്ടോയില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയും റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നതിന് സ്ഥിരീകരണം. മാഹിയില്‍ കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മലയാളിയെ മാര്‍ച്ച് 13ന് അവിടുത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആംബുലന്‍സില്‍ എത്തിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ബീച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയ ഇവര്‍ അഡ്മിറ്റാകാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു. ബഹളമുണ്ടാക്കി തിരിച്ചുപോയ ഇവര്‍ ഓട്ടോയില്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്കാണ് പോയത്. അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിലും യാത്ര ചെയ്തു. പോലീസിനെ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വീണ്ടും മാഹി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.

ഇവര്‍ കോഴിക്കോട് സന്ദര്‍ശിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ റൂട്ട് മാപ്പ് ഉടന്‍ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് കോഴിക്കോട് കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ബീച്ച് ആശുപത്രിക്ക് വീഴ്ച്ച സംഭവിച്ചോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് കലക്ടര്‍ സാംബശിവറാവു അറിയിച്ചു.

കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച ആദ്യ കോവിഡ് 19 കേസാണിത്. മാഹി സ്വദേശിയായ 68 കാരിക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മാഹി ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള ഇവരുടെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

Content Highlights: Corona patient refused to be admitted to the hospital