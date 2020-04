തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി തയാറാക്കിയ കേരള പോലീസിന്റെ ബോധവത്കരണ വീഡിയോ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. മാസ്‌കും ഗ്ലൗസും ധരിക്കുന്നതിന് വിമുഖത കാണിക്കേണ്ട എന്ന ആശയം ഉയര്‍ത്തി മുഖമേതായാലും മാസ്‌ക് മുഖ്യമെന്ന പേരിലാണ് വീഡിയോ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഒരു മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഈ ബോധവത്കരണ വീഡിയോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സംവിധായകന്‍ ദീപു കരുണാകരനാണ്.

പുറത്ത് പോകാന്‍ തയാറാകുന്ന ഒരാള്‍ മാസ്‌കും ഗ്ലൗസും ധരിക്കാന്‍ മടിക്കുന്നതും പിന്നീട് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കി ധരിക്കുന്നതുമാണ്‌ വീഡിയോ നല്‍കുന്ന സന്ദേശം. സംഭാഷണങ്ങളില്ലാതെ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകയേയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

ഷോട്ഫിലിമുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രാജേഷ് ജയകുമാരന്‍ പാച്ചല്ലൂരാണ് ബോധവത്കരണ വീഡിയോയിലെ ഏക കഥാപാത്രം.

കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള കേരള പോലീസിന്റെ വീഡിയോകള്‍ ഇതിന് മുന്‍പും ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

Content Highlights: corona awareness video of kerala police again become viral