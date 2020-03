കോഴിക്കോട്: കോവിഡ്-19മായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ പുതുതായി 350 പേര്‍ കൂടി നിരീക്ഷണത്തില്‍. മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ 19 പേരും ബീച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ 27 പേരും ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 46 പേര്‍ ഐസോലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു.

ആറ് സ്രവസാമ്പിളുകളാണ് ഇന്ന് പരിശോധനക്ക് അയച്ചത്. ഇതുവരെ അയച്ച ആകെ 225 സാമ്പിളുകളില്‍ 190 എണ്ണത്തിന്റെ ഫലം ലഭിച്ചു.182 എണ്ണം നെഗറ്റീവാണ്. ആകെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്‍ 5 പേര്‍ കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളും 2 പേര്‍ കാസര്‍കോഡ് സ്വദേശികളും ഒരാള്‍ കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിയുമാണ്. ഇനി 35 പേരുടെ പരിശോധനാഫലം കൂടി ലഭിക്കാന്‍ ബാക്കിയുണ്ട്.

ജില്ലാ കളക്ടര്‍ സാംബശിവറാവു നടത്തിയ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ പഞ്ചായത്തുതല ജാഗ്രതാസമിതിയുമായി കൊറോണ പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവലോകനം ചെയ്തു. ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍മാരുടെ യോഗത്തില്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫീല്‍ഡ് തലത്തില്‍ നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി. നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉള്ളവര്‍ വീടുകളില്‍ തന്നെ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് ജാഗ്രത സമിതികള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ. ജയശ്രീ.വി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

