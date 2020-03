കോഴിക്കോട്: വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ച സഹപ്രവര്‍ത്തകന് അന്ത്യാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കാനാകാതെ പോലീസുകാര്‍. വ്യാഴാഴ്ച മരിച്ച കസബ സ്റ്റേഷന്‍ സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ പേരാമ്പ്ര കരുവണ്ണൂര്‍ പൈതോത്ത് മറയത്തുംകണ്ടി സലീഷിന് അന്തിമോപചാരമേകാനാണ് സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കഴിയാതിരുന്നത്. കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിലുള്ളതിനാല്‍ ശവസംസ്‌കാരച്ചടങ്ങില്‍ ഒത്തുചേരാനോ ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ നല്‍കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല. അവസാനം വ്യത്യസ്തസമയങ്ങളില്‍ വ്യത്യസ്തസ്ഥലങ്ങളിലായി നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ച് അന്തിമോപചാരം അര്‍പ്പിച്ച് അവര്‍ പിരിഞ്ഞു.

കണ്ണൂര്‍ റെയിഞ്ച് ഡി.ഐ. ജി. കെ. സേതുരാമന്‍, നാദാപുരം എ.എസ്.പി. അങ്കിത് അശോകന്‍, കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷന്‍ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി.പി. പവിത്രന്‍, കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ജില്ലാ ഖജാന്‍ജി വി.കെ. വിനോദ്, സിറ്റി പോലീസ് മേധാവി എ.വി. ജോര്‍ജ് എന്നിവര്‍ അന്തിമോപചാരം അര്‍പ്പിച്ചു. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രയാസം ഉള്‍ക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് സിറ്റി പോലീസിന് ഇത്തരമൊരു രീതി സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നതെന്ന് ജോര്‍ജ് 'മാതൃഭൂമി'യോട് പറഞ്ഞു. കൊറോണ ഭീതിയൊഴിയുമ്പോള്‍ പോലീസ് ക്ലബ്ബില്‍ അനുശോചനയോഗം ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

