കൊച്ചി: ജൂണ്‍ അഞ്ചുമുതല്‍ ഈജിപ്തിലെ കെയ്റൊ മുതല്‍ ഫിലിപ്പൈന്‍സിലെ സെബു വരെയുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിന്ന് പ്രവാസികളുമായി കൊച്ചിയില്‍ വിമാനങ്ങളെത്തും. കിഴക്കന്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായ ജിബൂട്ടിയില്‍ നിന്നുള്ള എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം ജൂണ്‍ 5 ന് രാത്രി 7.45 ന് കൊച്ചിയിലെത്തും.

വിയറ്റ്നാമില്‍ നിന്ന് ജൂണ്‍ ഏഴിനും കെയ്റോയില്‍ നിന്ന് 16 നും യുക്രൈനിലെ കീവില്‍ നിന്ന് 19 നും ലണ്ടനില്‍ നിന്ന് 22 നും ഫിലിപ്പീന്‍സിലെ സെബുവില്‍ നിന്ന് 23 നും എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങള്‍ കൊച്ചിയിലെത്തും. മാള്‍ട്ട നിന്ന് എയര്‍ മാള്‍ട്ട ജൂണ്‍ ഒമ്പതിനും ലണ്ടനില്‍ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍വേയ്സ് 10 നും കൊച്ചിയിലേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്തും.

ചൊവ്വാഴ്ച 540 പേര്‍ കൊച്ചിയിലെത്തുന്നുണ്ട്. ദുബായ്, കുവൈറ്റ്, ദോഹ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ആണ് സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്. ബുധനാഴ്ച ബഹ് റിന്‍, അബുദാബി, ദമാം, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രവാസികളെത്തും. ബുധനാഴ്ച 26 ആഭ്യന്തര സര്‍വീസുകളുണ്ട്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയവരെ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കെത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയില്‍ ഇതുവരെ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത് പതിനായിരത്തോളം പ്രവാസികളാണ്. പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന വന്ദേഭാരത് മിഷന് മെയ് ഏഴിനാണ് തുടക്കമായത്. ഈ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട രാജ്യത്തെ ആദ്യവിമാനം എത്തിയത് കൊച്ചിയിലാണ്.

മെയ് 31 വരെ ഗള്‍ഫ്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേസ്, യൂറോപ്പ്യന്‍ യൂണിയന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് 8554 പ്രവാസികളെത്തി. എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്, എയര്‍ ഇന്ത്യ എന്നീ എയര്‍ലൈനുകള്‍ മാത്രം 48 സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തി. സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍ഡ്, ബ്രിട്ടന്‍, മാലി, ഒമാന്‍, ഖത്തര്‍, ബഹറിന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍, കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ പൗരന്‍മാരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുപോയി. ആയിരത്തോളം പേര്‍ ഇപ്രകാരം കൊച്ചിയിലൂടെ മടങ്ങിപ്പോയി.

മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ സിയാല്‍ കാര്‍ഗോ വിഭാഗവും പ്രവര്‍ത്തന നിരതമാണ്. ഇതുവരെ 205 രാജ്യാന്തര കാര്‍ഗോ വിമാനങ്ങള്‍ കൊച്ചിയിലെത്തി. 4644 മെട്രിക് ടണ്‍ കാര്‍ഗോ കയറ്റുമതിയും 223.4 മെട്രിക് ടണ്‍ കാര്‍ഗോ ഇറക്കുമതിയും ചെയ്തു.

