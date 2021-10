പാലക്കാട്: കോയമ്പത്തൂരിലേക്കുള്ള എളുപ്പവഴിയെന്ന നിലയിലാണ് ഗൂഗിള്‍ മാപ്പിലെ നിര്‍ദേശമനുസരിച്ച് കൺടെയ്നറുകൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കൂറ്റൻ ട്രക്കുകൾ അട്ടപ്പാടി ചുരം വഴി യാത്ര തുടര്‍ന്നത്. എട്ടാം വളവ് വരെ വാഹനങ്ങള്‍ എത്തി. ഏഴാംമൈലില്‍ ഒരു ട്രക്ക് കുടുങ്ങി. രണ്ടാമത്തെ ട്രക്ക് എട്ടാം മൈലില്‍ മറിയുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ പ്രദേശത്ത് ഒരു സൈക്കിള്‍ പോലും കടന്ന് പോകാത്ത തരത്തില്‍ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു.

16 ടയറുകളുള്ള രണ്ട് ട്രക്കുകളാണ് അട്ടപ്പാടി ചുരത്തില്‍ കുടുങ്ങിയത്. ക്രെയിന്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ നീക്കം ചെയ്തത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നര മണിയോടെയാണ് ട്രക്കുകൾ ചുരത്തില്‍ കുടുങ്ങിയത്. ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര പൂര്‍ണമായി തടസ്സപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ അത്യാവശ്യ യാത്രകള്‍ ആനക്കട്ടി വഴിയാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

ദൂരം കുറയുമെന്ന കാരണത്താലാണ് വലിയ വാഹനങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും ചുരം വഴിയുള്ള മാര്‍ഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം വാഹനങ്ങള്‍ കടന്നുപോകുന്നതിന് അസൗകര്യമുണ്ടെന്ന ബോര്‍ഡുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാത്തത് അപകടങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്നാണ് പ്രദേശവാസികള്‍ പറയുന്നത്.

പോലീസും അഗ്നിശമന സേനയും ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്‍ന്നാണ് കണ്ടെയ്‌നറുകള്‍ മാറ്റി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.

