തിരുവനന്തപുരം: സാര്‍വത്രികമായ പൊതുഗതാഗം ഉടന്‍ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ജില്ലയ്ക്ക് അകത്ത് ഹ്രസ്വദൂര സര്‍വീസുകള്‍ നടത്താനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിച്ചുവെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്‍. കര്‍ശനമായ നിബന്ധനകളോടുകൂടി നടപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ നിഗമനം. ഈ നിഗമനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉപദേശക സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കും. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ചാല്‍ ബസിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒരു ബസില്‍ 20-നും 24-നും ഇടയില്‍ യാത്രക്കാര്‍ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. നിലവിലുള്ള ചാര്‍ജ് അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തില്‍ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് കെഎസ്ആര്‍ടിസിയും സ്വകാര്യ ബസ് സംഘടനയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര്‍ ഉന്നയിച്ച കാര്യത്തില്‍ വസ്തുതാപരമായി യുക്തിയുണ്ട്. ഇത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കായി നടത്തുന്ന സ്‌പെഷ്യല്‍ സര്‍വീസില്‍ ഇരട്ടി ചാര്‍ജ് ഈടാക്കി സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്.

അതേ നിരക്കില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തണോ നിരക്കില്‍ വ്യത്യാസം വരുത്തണോ എന്ന കാര്യം എന്നത് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് മാത്രം തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം സര്‍ക്കാരിന്റെ ചര്‍ച്ചക്കും പരിഗണനയ്ക്കും സമര്‍പ്പിക്കുകയാണ്. ചാര്‍ജ് പരിഷ്‌കാരം വേണ്ടിവരും. മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരണം നടപ്പാക്കുവാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്നും പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശ്വാസകരമായ വാര്‍ത്തകളല്ല കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവര്‍ത്തനത്തിലും ഏര്‍പ്പെട്ടുകൂട എന്നതാണ് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് എടുത്ത തീരുമാനം. അതേസമയം, അവശ്യ സര്‍വീസ് മേഖലകളില്‍ ആളുകള്‍ക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുജീവിതം കുറച്ചുകൂടി സ്വതന്ത്രമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Considering short distance bus service within the district says A. K. Saseendran