തിരുവനന്തപുരം: കാന്‍സര്‍ രോഗിയാണ്, ഒരു രോഗിയാണെന്നുള്ള പരിഗണനയെങ്കിലും തന്നുകൂടെ. എന്തിനാണ് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ച് അശ്ലീലവാക്കുകള്‍ പറയുന്നത്? എന്തിനാണ് എനിക്ക് അത്തരം ചിത്രങ്ങളും മറ്റും അയക്കുന്നത്- ചോദിക്കുന്നത് സരികയാണ്. തിരുവനന്തപുരം പേരൂര്‍ക്കടയിലാണ് സരിക താമസിക്കുന്നത്. കാന്‍സര്‍ രോഗത്തോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതി മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ആളുകള്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയതെന്നോര്‍ക്കുമ്പോഴാണ് സരികയ്ക്ക് ദുഃഖം സഹിക്കാന്‍ പറ്റാതെ വരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ നാലുവര്‍ഷമായി സരിക കാന്‍സറെന്ന രോഗത്തോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതുകയാണ്. മാറിടത്തില്‍ കാന്‍സര്‍ വന്നാണ് സരികയുടെ അമ്മ കാന്‍ മരിച്ചത്. അച്ഛനാകട്ടെ ഒരു ഭാഗം തളര്‍ന്ന അവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് കരകയറി വരുന്നു. വര്‍ഷങ്ങളായി തയ്യല്‍ ജോലില്‍ കൂടിയാണ് സരിക ഉപജീവനമാര്‍ഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കാന്‍സര്‍ വന്നതോടെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് സരികയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.

ശ്വാസകോശത്തിലും കരളിലുമായി തുടങ്ങിയ കാന്‍സര്‍ കോശങ്ങളെ മനോധൈര്യത്താലും ചികിത്സയാലും ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് വരുതിയില്‍ നിര്‍ത്തിയിരിക്കവേയാണ് വയറ്റിനുള്ളില്‍ അത് വീണ്ടും തലപൊക്കിയിരിക്കുന്നത്. രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കിടെ ആര്‍സിസിയില്‍ നിന്ന് റേഡിയേഷനും കീമോയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ തയ്യല്‍ കടയിലേക്കാണ് സരിക വന്നിരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പരിശ്രമിച്ചാലെ അടുത്ത ചികിത്സയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്താനാകു.

ഇതിനിടെ കോവിഡ് വന്നു. അതോടെ നല്ല രീതിയില്‍ മുന്നോട്ടുപോയ തയ്യല്‍ ജോലിയില്‍ ഇടിവ് നേരിട്ടു. ഇതില്‍ നിന്ന് കരകയറാനാണ് ബിരിയാണി കച്ചവടം തുടങ്ങിയത്. ഇതിനായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നല്‍കിയ പോസ്റ്റാണ് പിന്നീട് സരികയ്ക്ക് മനപ്രയാസമുണ്ടാക്കിയത്.

അന്ന് നല്‍കിയ ഫോണ്‍ നമ്പരിലേക്ക് ഗള്‍ഫ് നാടുകളില്‍ നിന്ന് വരെ ആളുകള്‍ വിളിച്ച് അശ്ലീലം പറയുകയും മെസഞ്ചറില്‍ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളും മറ്റും അയക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഫോണ്‍ പോലും ഉപയോഗിക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിലെത്തി. അധികം ചൂടുതട്ടുന്ന ജോലികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടരുതെന്ന ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദ്ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വില്‍ക്കുന്ന പരിപാടിയും ഉപേക്ഷിച്ചു.

വീണ്ടും തയ്യല്‍ ജോലിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ വന്നതോടെ ആകെ പ്രതിസന്ധിയിലായെന്ന് സരിക പറയുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും രോഗം തലപൊക്കിയതോടെ ലോട്ടറി വില്‍പ്പനയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവര്‍. കേരളസര്‍ക്കാരിന്റെ ബമ്പര്‍ ലോട്ടറിയാണ് സരിക വില്‍ക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോള്‍ വിറ്റുതീര്‍ക്കാന്‍ സമയമുണ്ടല്ലോ- സരിക പറയുന്നു.

പണ്ടത്തേപ്പോലെ ഇനിയും തന്നെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് സരികയുടെ അഭ്യര്‍ഥന. ലോട്ടറി ആവശ്യമുള്ളവര്‍ മാത്രം വിളിച്ചാല്‍ മതി. വിളിച്ച് പറഞ്ഞാല്‍ അവര്‍ക്ക് കൈവശമുള്ള ടിക്കറ്റിന്റെ ചിത്രം വാട്‌സാപ്പില്‍ അയച്ചു നല്‍കും. പിന്നെ കൊറിയര്‍ ചാര്‍ജ് കൂടി നല്‍കിയാല്‍ അത് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരേപ്പോലെ കൊണ്ടുനടന്ന് വില്‍ക്കാന്‍ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് സരിക പറയുന്നു. ശല്യത്തെത്തുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവെച്ച ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും തന്നെ അന്നത്തേപ്പോലെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നാണ് തൊഴുകൈയോടെ സരിക അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ ബിരിയാണി വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കണ്ട് കുറച്ചുപേര്‍ ബിരിയാണി വാങ്ങി സഹായിച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പിന്നെ അതും നിന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ പ്രതികരണം. മാസത്തില്‍ എത്രരൂപയോളമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ ചിലവഴിക്കുന്നത്. മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഞങ്ങളേപ്പോലെയുള്ളവരുടെ പ്രയത്‌നങ്ങളെ പരിഗണിച്ചാല്‍ ആരുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടാതെ രോഗത്തോടു പൊരുതി ഞങ്ങള്‍ ജീവിക്കില്ലെ- അവര്‍ ചോദിക്കുന്നു. ഇനി ലോട്ടറി വിറ്റ് മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിനും എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ വേണമെന്നാണ് സരിക പറയുന്നത്.

സരിക ആര്‍ക്കുമുന്നിലും തന്റെ ദൈന്യത പറഞ്ഞ് കാശു വാങ്ങുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ ആളുകള്‍ക്ക് ഭാഗ്യം വിറ്റ് സ്വന്തം ഭാഗ്യത്തേ തേടുന്നുവെന്ന് മാത്രം. സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നുകൂടെ.\

