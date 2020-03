കോട്ടയം: കുട്ടനാട് സീറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി. കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇരുവിഭാഗത്തിനും യോജിച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥി ഉണ്ടാകണം. ഇക്കാര്യം ഇരു വിഭാഗത്തോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ചര്‍ച്ചയിലൂടെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സീറ്റാണ്. കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അവരുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. ഇന്ന് കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിലുണ്ടായ പ്രത്യേകസാഹചര്യത്തില്‍, യോജിച്ചൊരു സ്ഥാനാര്‍ഥി വേണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. ആ ആഗ്രഹം അവര്‍ക്കു മുന്നില്‍ വെക്കുമെന്നും ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

