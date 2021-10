ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗം ഒക്ടോബര്‍ 16ന് ചേരും. പുതിയ പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷനെ തീരുമാനിക്കല്‍, രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള്‍, സംസ്ഥാന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ എന്നിവ യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയാവും.

പഞ്ചാബിലെ പാര്‍ട്ടിയിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളും യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയാവും. കപില്‍ സിബല്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ജി-23 നേതാക്കള്‍ ഉയര്‍ത്തിയ വിമര്‍ശനങ്ങളും യോഗത്തെ സ്വാധീനിക്കും.

അടുത്ത വര്‍ഷം നിയസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടക്കുന്ന പഞ്ചാബ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടി പല തരത്തിലുള്ള സംഘടന പ്രതിസന്ധികള്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ പടിവാതിലിലെത്തിയിട്ടും ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് തലവേദനകള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.

ലഖിംപുരില്‍ കര്‍ഷകര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ പ്രിയങ്കയും രാഹുലും നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉത്തര്‍പ്രേദേശില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഉണര്‍വ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. വിഷയത്തില്‍ നടത്തേണ്ട തുടര്‍ സമരങ്ങളും യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയാവും.

