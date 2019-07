തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് വ്യാപകമായി കലപം അഴിച്ചുവിടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.എ. റഹീം. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് റഹീം ഇക്കാര്യം ആരോപിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച തലസ്ഥാനത്ത് സംഘടിതമായ അക്രമം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഗൂഡാലോചനയും ആസൂത്രണവും കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും റഹീം ആരോപിച്ചു. പോലീസുകാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്ന കെ.സുധാകരന്‍ എം.പിയുടെ പ്രസ്താവന ഇതിന്റെ തെളിവാണെന്നും റഹീം ആരോപിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച തലസ്ഥാനത്ത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് പോലീസിന് നേരെ സംഘടിതമായി അക്രമം ഉണ്ടാകാനും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ അക്രമം നടത്താനും കോണ്‍ഗ്രസ് പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമരത്തിന്റെ മറവില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ്- യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ബന്ധമുള്ള ക്രിമിനല്‍ സംഘങ്ങള്‍ തലസ്ഥാനത്ത് തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും റഹീം ആരോപിച്ചു. കര്‍ണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ ജാള്യത മറച്ചുവെക്കാനാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ആവശ്യവും ഉന്നയിക്കാതെ നടത്തുന്ന സമരങ്ങള്‍ ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും റഹീം പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ പി.എസ്.സിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന യുദ്ധം. പി.എസ്.സിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്ത് വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് റഹീം ചോദിച്ചു.

വിദ്യാര്‍ഥിയെ കുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികള്‍ പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് അതിന്റെ പ്രചാരകനാവുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപണങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെയാണ് പി.എസ്.സിക്കെതിരെ ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ആരോപണങ്ങളെന്ന് റഹിം ചോദിച്ചു.

പി എസ് സിയില്‍ പരീക്ഷാ കുംഭകോണം നടന്നുവെന്നും അഡ്മിഷന്‍, പരീക്ഷ, ജോലി എന്നി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും അഴിമതി നടന്നുവെന്നും ചെന്നിത്തല മുമ്പ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു റഹീം. പി.എസ്.സിയെ തകര്‍ക്കാന്‍ ബോധപൂര്‍വമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ പി.എസ്.സിയെ തന്നെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നാണ് പി.എസ്. ശ്രീധരന്‍പിള്ള പറയുന്നത്. ഇവര്‍ക്കെല്ലാം ഒരേ സ്വരമാണെന്നും റഹീം ആരോപിച്ചു.

Content Highlights: Violence agaisnt Police happens Tomorrow, Congress Leader K Sudhakaran MP is the mstermind say DYFI State Secretary A A Rahim