തിരുവനന്തപുരം: കെ.പി.സി.സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതിയില്‍ നേതാക്കള്‍ക്ക് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍, ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നീ നേതാക്കള്‍ക്കെതിരേയാണ് വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. നേതാക്കള്‍ തമ്മില്‍ ആശയ ഐക്യമില്ലെന്നും ഇത് പ്രധാന വിഷയങ്ങളില്‍ ജനമധ്യത്തില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുമെന്നുമാണ് സമിതിയില്‍ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നത്. വി.ഡി. സതീശന്‍, കെ. സുധാകരന്‍, കെ.മുരളീധരന്‍, കെ.വി. തോമസ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഏറിയും കുറഞ്ഞും വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചു.

കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷന് കീഴില്‍ ഒന്നര വര്‍ഷമായി വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റായി ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒരിക്കല്‍ പോലും ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് കെ. സുധാകരന്‍ എടുത്തുപറഞ്ഞത്. സര്‍വപ്രതാപിയായ കരുണാകരന്‍ പോലും കൂടിയാലോചനകള്‍ നടത്തുമായുരുന്നുവെന്നും സുധീരന്‍ പറഞ്ഞു. സുധാകരന്‍ തന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി ഇതിന് മറുപടി നല്‍കി. മൂന്ന് വട്ടം താന്‍ വന്ന് കണ്ട് തെറ്റിധാരണകള്‍ മാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടും വഴങ്ങിയില്ല എന്നാണ് ഇതിന് കെ.സുധാകരന്‍ നല്‍കിയ മറുപടി.

നിങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഫോണിലെങ്കിലും സംസാരിക്കാറുണ്ടോയെന്നാണ് വി.ഡി. സതീശന്‍ യോഗത്തില്‍ ചോദിച്ചത്. ഈ പാര്‍ട്ടിയെ തുലയ്ക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ എന്നും സതീശന്‍ ചോദിച്ചു. ഏകോപനമില്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് കെ. മുരളീധരനും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇതിനോട് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി പൊതുവില്‍ യോജിച്ചു.

എന്നാല്‍ പിന്നീട് നടന്ന വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തില്‍ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചു. ക്രീയാത്മകമായ ചര്‍ച്ചകളാണ് കെ.പി.സി.സി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയില്‍ നടന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്ന നിര്‍ദേശമാണ് ഉയര്‍ന്ന് വന്നത്. കെ.പി.സി.സി നേതൃത്വത്തോട് നേതാക്കള്‍ക്ക് അഭിപ്രായഭിന്നതയില്ലെന്നും തീരുമാനങ്ങള്‍ ആലോചിച്ചാണ് എടുക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ആശയവിനിമയത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു.

