തിരുവനന്തപുരം; സിപിഎം സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് പകരം താത്കാലിക ചുമതല എ വിജയ രാഘവന് നല്‍കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി വി.ടി ബല്‍റാം.

ഇന്നത്തെ സിപിഎമ്മിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് എ.വിജയരാഘവന് അനുമോദനങ്ങള്‍ എന്നാണ് വി.ടി ബല്‍റാം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചത്.

ബിനീഷ് കോടിയേരി അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെയാണ് കോടിയേരി അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ചികിത്സയ്ക്ക് അവധി വേണമെന്ന് കോടിയേരി നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

Content Highlight: Congratulations to the most suitable State Secretary of CPM: VT Balram facebook post