തിരുവനന്തപുരം: പ്രവാസികളുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ തമ്മില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനില്‍ക്കുന്നു എന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്ത്. വളരെ നിര്‍ണായകമായ കാര്യങ്ങളില്‍ പോലും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും യോജിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല എന്നത് ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

പ്രവാസികളെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തില്‍ കേന്ദ്രവും കേരളവും തമ്മില്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഐക്യവും ഇല്ലെന്നും ദിനംപ്രതി ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെയും കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്റെയും വാര്‍ത്താസമ്മേളനങ്ങളില്‍നിന്നു മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.

ഓരോ കാര്യത്തിലും പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയും സംസാരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് 19-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളില്‍ നിറയെ അവ്യക്തതകളാണ്.

നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ ഗള്‍ഫില്‍ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാക്കില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത് അത് കേരളത്തിന് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഗള്‍ഫില്‍നിന്നു കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ ശേഷമേ മലയാളികളെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ എന്നാണ് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞത്.

പ്രവാസികളെ കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ കൊണ്ടുവരില്ല എന്നും അതിന്റെ കാരണം അറിയില്ല എന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അതേസമയം, കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് വി. മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞത്. 80,000 പ്രവാസികളെയേ തിരികെ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോള്‍, ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരേയും തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി പറയുന്നത്.

മുന്‍ഗണനാ പട്ടികയില്‍നിന്നു നിരവധി ആളുകളെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു എന്നാല്‍ ആരെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളെ കൂടി തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്നുമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറയുന്നത്. ക്വാറന്റൈന്‍ സംബന്ധിച്ചും ഇതുവരെയും ഒരു വ്യക്തതയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ക്വാറന്റൈന്‍ ഏഴ് ദിവസമായിരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു എന്നാല്‍ ഐ.സി.എം.ആര്‍. ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറയുന്നു.

രാജ്യം വളരെ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും യോജിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു.

content highlight: confusion sticks in between central government and state government in expats return and quarantine