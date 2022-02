കൊച്ചി: ദിലീപും മറ്റു പ്രതികളും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആശങ്കകള്‍ ജമ്യ വ്യവസ്ഥകളാല്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടും' ജസ്റ്റിസ് പി.ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു.

നടിയെ ആക്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ അന്വേഷണ സംഘത്തെ അപായപ്പെടുത്താന്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസില്‍ നടന്‍ ദിലീപിന് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.

പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഹാജരാക്കണം, ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ രണ്ട് ആള്‍ജാമ്യം നില്‍ക്കണം, അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണം, ഒരു തരത്തിലും അന്വേഷണത്തില്‍ ഇടപെടരുത്, സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. തുടങ്ങിയ ഉപാധികളാണ് കോടതി പ്രതികള്‍ക്ക് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കില്‍ പ്രോസിക്യൂഷന് അറസ്റ്റിനായി കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും ജസ്റ്റിസ് പി.ഗോപിനാഥ് ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

'അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ (പ്രോസിക്യൂഷന്റെ) ആശങ്കകള്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ ചുമത്തി പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഞാന്‍ ഇതിനകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തില്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിക്കുന്നതായി നിങ്ങള്‍ക്ക് (പ്രോസിക്യൂഷന്‍) തോന്നിയാല്‍, പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം' സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് ജഡ്ജി തന്റെ ഉത്തരവ് വായിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights : Prosecution can approach for arrest if the accused violates bail conditions - High Court