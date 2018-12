തിരുവനന്തപുരം: എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മര്‍ദ്ദിച്ച പോലീസുകാരന് സിപിഎം ഭീഷണിയെന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി. പരിക്കേറ്റ ശരതിന്റെ കുടുംബമാണ് കമ്മീഷണര്‍ക്കും ഡിജിപിക്കും പരാതി നല്‍കിയത്. പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ വധശ്രമക്കുറ്റം ചുമത്തണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട്.

പാളയത്ത് നിയമലംഘനം നടത്തിയ എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോലീസിനെ മര്‍ദ്ദിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രധാനപ്രതി നസീം ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവരെ പോലീസ് ഇപ്പോഴും പിടികൂടിയിട്ടില്ല. ഒരാഴ്ച്ച പിന്നിട്ടിട്ടും മുഴുവന്‍ പ്രതികളെയും പിടികൂടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡിജിപിക്കും കമ്മീഷണര്‍ക്കും ശരതിന്റെ കുടുംബം പരാതി നല്‍കിയത്. മകനെതിരെ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഭീഷണി മുഴക്കുന്നതായി പരാതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിലവില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസ് ദുര്‍ബലമാണ്. ശരതിനെ കൊല്ലാനാണ് ശ്രമം നടന്നതെങ്കിലും ഇക്കാര്യം എഫ്‌ഐആറില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അതിനിടെ, എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ വീഴ്ച്ച വരുത്തിയ സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടറെ സ്ഥലം മാറ്റി. തിരുവനന്തപുരം കന്റോണ്‍മെന്റ് സിഐ സജാദിനെയാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത്. ട്രാഫികിലേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.

നിയമം ലംഘിക്കുകയും പോലീസുകാരെ മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ചെയ്ത എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നടപടി ഏറെ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. പ്രധാനപ്രതിയെ ഇനിയും പിടികൂടാത്തതും അറസ്റ്റിലായ മൂന്നു പേരും പോലീസുമായുള്ള ധാരണ പ്രകാരം പിടിയിലായതാണ് എന്നതും എതിര്‍പ്പുകള്‍ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലുണ്ടായ സമ്മര്‍ദ്ദം മൂലമാണ് സിഐയെ സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന.

content highlights: complaint over sfi activists arrest, action on CI, SFI attack against police