കോഴിക്കോട്: കൂടത്തായിയിൽ ആറ് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ലോക്കല്‍ പോലീസിന് വീഴ്ചപറ്റിയെന്ന് നാട്ടുകാര്‍. മൂന്നാമതായി നടന്ന റോയിയുടെ മരണത്തില്‍ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ തുടര്‍മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു പൊന്നാമറ്റം വീട്ടുകാരെയും ജോളിയെയും അറിയുന്ന നാട്ടുകാർ.

ഷാജുവിന് സ്വന്തം ഭാര്യയും കുഞ്ഞും മരിച്ചത് സംശയാസ്പദമായി തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിനെ തുടർന്ന് കടലാസ്സുകൾ പലതും ചാക്കിൽ കെട്ടിയാണ് ഷാജു പോയതെന്നും നാട്ടുകാരിലൊരാൾ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

നാട്ടിലും നാട്ടുകാര്‍ക്കും പ്രിയങ്കരിയായ സ്ത്രീയാണ് ജോളി. ടീച്ചറെ എന്ന് വിളിച്ച് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം അവരോട് പെരുമാറിയത്. ടീച്ചറെ എന്ന് വിളിച്ചാല്‍ വിളി കേള്‍ക്കുമായിരുന്നു അവർ. എന്നാൽ അവർ ടീച്ചറല്ല എന്ന് ഇന്നലെയാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് . അത് ഞെട്ടിച്ചെന്നും നാട്ടുകാരിലൊരാൾ പ്രതികരിച്ചു.

content highlights: Common people and neighbours reaction on Koodathai deaths, local police failure in case