തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു. മുന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ.എം.എബ്രഹമാണ് സമിതി കണ്‍വീനര്‍. 12 പേരാണ് സമിതിയിലുള്ളത്. സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ശ പ്രകാരം തുടര്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കും.

ഏപ്രില്‍ 14നാണ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗണിനു ശേഷമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കാന്‍ ഇത്തരത്തില്‍ സമിതി രൂപവത്കരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായിനടത്തിയ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു.

ഇതിന്‍പ്രകാരമാണ് സമിതി രൂപവത്കരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധമേഖലകളിലെ പ്രഗത്ഭരെ സമിതിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് അംഗം ഡോ.ബി. ഇക്ബാല്‍, ദുരന്തനിവാരണ വിദഗ്ധന്‍ മുരളി തുമ്മാരുകുടി, മുന്‍ ഡി.ജി.പി. ജേക്കബ് പുന്നൂസ് തുടങ്ങിയവരാണ് കമ്മറ്റിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍. ഈ സമിതിയുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്തെല്ലാം നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലോക്ക്ഡൗണിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് തുടരണമെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുക.

content highlights: committee set up to decide restrictions after lockdown