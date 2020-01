മലപ്പുറം: ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററിന് എന്യുമറേറ്റര്‍മാരെ നിയമിക്കാന്‍ കത്തയച്ച മഞ്ചേരി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ കളക്ടറുടെ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ്. തെറ്റുപറ്റിയതെന്നാണ് സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണം. എന്യൂമിനേറ്റര്‍മാരയും സുപ്പര്‍വൈസര്‍മാരെയും നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയച്ച കത്താണ് വിവാദമായത്.

ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നടപടിയും നടത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് കളക്ടര്‍ ജാഫര്‍ മാലിക് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിന് വിരുദ്ധമായാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു കത്തയച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

എന്‍.പി.ആര്‍ പരാമര്‍ശം നീക്കാതെ സെന്‍സസ് വിവരശേഖരണത്തന് കത്തയച്ചത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയാണ്. മനപ്പൂര്‍വം വീഴ്ച വരുത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നുവന്ന കത്ത് അതേപടി അയക്കുകയായിരുന്നു. അതിലെ എന്‍പിആറിന്റെ ഭാഗം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം മറികടന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി.പി.എമ്മും യൂത്ത് ലീഗും നഗരസഭയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് നടത്തി. യൂത്ത് ലീഗ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് ഭേദിച്ച് ഓഫീസിലേയ്ക്ക് തള്ളിക്കയറി. സെക്രട്ടറിയുടെ ക്യാബിന്‍ അടിച്ച് തകര്‍ത്തു.

