കൊച്ചി: നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴിയുള്ള കള്ളക്കടത്തിന് കോണ്‍സുലേറ്റ് ജീവനക്കാര്‍ കോഡ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി ശിവശങ്കറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. 'കോണ്‍സുല്‍ ഈസ് ഈറ്റിങ് മാംഗോസ്' എന്നായിരുന്നു കോഡ് ഭാഷയെന്ന് സ്വപ്‌ന പറഞ്ഞതായി ശിവശങ്കര്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് നല്‍കിയ മൊഴിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കോണ്‍സുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വര്‍ണത്തിന് പുറമെ നയതന്ത്ര ബാഗേജിന്റെ മറവില്‍ പല സാധനങ്ങളും കടത്തിക്കൊണ്ടു വന്നിരുന്നു എന്ന് സ്വപ്‌ന പറഞ്ഞതായാണ് ശിവശങ്കര്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വര്‍ണം അടങ്ങിയ ബാഗേജ് വിട്ടുകിട്ടുന്നതിന് കസ്റ്റംസില്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വപ്‌ന ശിവശങ്കറിനെ പലവട്ടം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് സ്വപ്‌ന ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശിവശങ്കറിനോട് പറഞ്ഞതെന്നാണ് മൊഴി.

നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴി പല സാധനങ്ങളും ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിരുന്നു. സൗന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്തുക്കളും മറ്റും കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് തിരുവനന്തപുരം ബീമാപള്ളി പരിസരത്ത് വിൽക്കുകയായിരുന്നു പതിവെന്നും മൊഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

