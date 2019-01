നമ്മള്‍ വലിച്ചെറിയുന്ന ചിരട്ടയ്ക്ക് ഓണ്‍ലൈനില്‍ വില മൂവായിരം രൂപ. കേട്ടാല്‍ മൂക്കത്ത് വിരല്‍വെയ്ക്കുമെങ്കിലും സംഭവം സത്യമാണ്. ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഭീമനായ ആമസോണിലാണ് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് ചിരട്ട വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഇപ്പോള്‍ 55% വിലക്കിഴിവുള്ളതിനാല്‍ 1365 രൂപ നല്‍കിയാല്‍ മതി. സംഭവം കണ്ട് മലയാളികള്‍ക്ക് ചിരിവരുമെങ്കിലും പ്രകൃതിദത്തമായ ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ആളുകള്‍ ഏറെയുണ്ടെന്നതാണ് സത്യം.

അതേസമയം, മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് ചിരട്ട വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വാര്‍ത്ത പ്രചരിച്ചതോടെ രസകരമായ കമന്റുകളും ആമസോണില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 15 രൂപയ്ക്ക് ഒരു തേങ്ങ വാങ്ങാന്‍ കിട്ടുമ്പോള്‍ മൂവായിരം രൂപ ചിലവാക്കി ചിരട്ട വാങ്ങണോ എന്നാണ് ഒരു വിരുതന്റെ ചോദ്യം. ഇത്രയും പണം മുടക്കി ചിരട്ട വാങ്ങുന്നവര്‍ ആ പണം പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് നല്‍കണമെന്നും ഉപദേശിക്കുന്നു.

അതിനിടെ, ആമസോണിന് ചിരട്ട നല്‍കാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചും ചിലര്‍ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീട്ടില്‍ കുറേ ചിരട്ടയുണ്ടെന്നും ആമസോണിന് ചിരട്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ ബന്ധപ്പെടാനുമാണ് ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ കമന്റ്. ആമസോണ്‍ ചിരട്ട ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയ്യാറാണെങ്കില്‍ നിലവിലെ ജോലി വരെ ഉപേക്ഷിച്ച് ചിരട്ടവില്‍പ്പനയ്ക്കിറങ്ങാമെന്നും കമന്റുകളുണ്ട്.

