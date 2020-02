തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയാനന്തരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വരൂപിച്ച പണം ഫണ്ടിലേക്ക് അടച്ചില്ലെന്ന പത്രവാര്‍ത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബി.ജെ.പി. എംഎല്‍എ ഒ.രാജഗോപാല്‍. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജഗോപാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു.

കരുണ ഫൗണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നവംബര്‍ ഒന്നിന് കൊച്ചിയില്‍ നടത്തിയ സംഗീത പരിപാടിയില്‍ സ്വരൂപിച്ച പണം ഇതുവരെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേര്‍ന്നിട്ടില്ല. സംഭവത്തില്‍ ഈ സംഘടനയെക്കുറിച്ചും ഫണ്ടിനെക്കുറിച്ചും അടയന്തിരമായ അന്വേഷണം നടത്തി തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഒ.രാജഗോപാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നല്‍കിയ കത്തില്‍ പറയുന്നത്.

കത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് ഒ.രാജഗോപാല്‍ എം.എല്‍ എ തന്നെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.

