തിരുവനന്തപുരം: യുഎപിഎയോട് യോജിപ്പില്ലെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തിയ വിഷയം പരിശോധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. മാവോവാദി ബന്ധം ആരോപിച്ച് കോഴിക്കോട് നിന്ന് അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരെ യുഎപിഎ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പോലീസ് കേസെടുത്താല്‍ മാത്രം യുഎപിഎ നിലവില്‍ വരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഎപിഎ ചുമത്തുന്നതിന് സര്‍ക്കാരിന്റെയും ബന്ധപ്പെട്ട സമിതിയുടെയും പരിശോധന വേണം. വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നിലപാടെടുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരെ യുഎപിഎ പ്രകാരം കേസെടുത്ത സംഭവത്തില്‍ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം വന്നത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട യുവാക്കള്‍ക്കെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തരുതെന്ന നിലപാടാണ് സിപിഎമ്മിനുള്ളതെന്നാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന്റെ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നത്.

