തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായികളോട് ശത്രുതാപരമായി പെരുമാറരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. വ്യവസായികളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ശിഷ്ടകാലം ജയിലില്‍ കിടക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

നിക്ഷേപത്തിന് വലിയ തുക വരുമ്പോള്‍ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തനിക്കുവേണം എന്ന് പറയാന്‍ മടികാണിക്കാത്ത ചിലര്‍ കേരളത്തിലുണ്ടെന്നും അത്തരക്കാര്‍ക്ക് അധികകാലം വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അതിനാണല്ലോ ജയിലെന്നും മുഖ്യന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളം വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പഞ്ചായത്തിലോ മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയിലോ വലിയ പദ്ധതി വരുമ്പോള്‍ ആകെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കണക്കാക്കി തങ്ങളുടെ കീശയിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുഖ്യമന്ത്രി രൂക്ഷമായ ഭാഷയില്‍ വിമർശിച്ചു.

ഏകീകൃത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. അഴിമതി വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് പ്രസംഗത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നല്‍കിയത്. ഇതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ്. എന്നാല്‍ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഒന്നുംതന്നെ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചില്ല.

