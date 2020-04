തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ചരക്കുനീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്തിച്ചേരുന്ന ലോറികളുടെ എണ്ണം ശരാശരിയിലും താഴെയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഫെബ്രുവരിയില്‍ ശരാശരി 2560 ലോറികള്‍ വന്നപ്പോള്‍ ഇതുവരെ 1721 ലോറികളാണ് ആകെ വന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. റേഷന്‍ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളില്‍ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് ഗൗരവമായി ഇടപെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സൗജന്യ റേഷന്‍ വിതരണത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം 13.61 ലക്ഷം പേര്‍ റേഷന്‍ വാങ്ങി. ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി ആകെ റേഷന്‍ വാങ്ങിയവരുടെ എണ്ണം 28.36 ലക്ഷമാണ്. ചിലയിടങ്ങളില്‍ ബില്ലിങ്ങിന്റെ വേഗതക്കുറവ്, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ കുറവ്, മണ്ണെണ്ണ ക്ഷാമം തുടങ്ങിയ പരാതികളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭക്ഷ്യവിതരണ വകുപ്പ് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കും.

വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി മേഖലകളില്‍ മുഴുവന്‍ റേഷനും വാങ്ങാത്തവരുടെ പേരില്‍ മുഴുവനും വാങ്ങിയതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന പരാതി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിലും പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

