തിരുവനന്തരപുരം: ഗള്‍ഫില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കേന്ദ്രം ഡെഷ്യൂള്‍ ചെയ്യുന്നത് സ്വീകരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനം തയ്യാറാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദേശീയ തലത്തില്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ ചില പ്രയാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതവര്‍ നികത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വന്ദേഭാരത് മിഷനില്‍ ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ഒരു ദിവസം 12 എന്ന നിലയില്‍ വിമാനം ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് സമ്മതം നല്‍കിയിരുന്നു. അത് പ്രകാരം ജൂണ്‍ 3 മുതല്‍ 10 വരെ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് 84 വിമാനങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍ 36 എണ്ണമാണ് ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്തത്. ഇനിയും 48 എണ്ണം ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ദിനംപ്രതി 12 എന്നത് ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടല്ലേ 24 കുറിച്ചാലോചിക്കേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

സ്‌പൈസ് ജെറ്റിന്റെ 300 ചാട്ടേഡ് വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കി. ഒരു സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ട 40 വിമാനങ്ങള്‍ക്കും അനുമതി നല്‍കി. വിവിധ സംഘടനകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ച് 7712 പേര്‍ക്ക് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിവരാനുള്ള അനുമതി സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അമിതമായി ചാര്‍ജ് ഈടാക്കാന്‍ പാടില്ല, മുന്‍ഗണന പട്ടികയിലുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കണം എന്നിവ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനം പറഞ്ഞത്. ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ പ്രവാസി താല്പര്യം ഘനിക്കപ്പെടുന്നില്ല, സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. കമ്പനികളുടെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്‌ളൈറ്റുകള്‍ക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിബന്ധന എങ്ങനെയാണ് തടസമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സര്‍ക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് കോവിഡിനെ നേരിടുക എന്നതാണ് പരമപ്രധാനം. അല്ലാതെ ഇതില്‍ രാഷ്ട്രീയ അവസരമുണ്ടോ എന്ന് പരതി നടക്കലല്ല. ചിലര്‍ ഇതിനെ പ്രത്യേക അവസരമായി കാണുന്നുണ്ടാകാം. അവര്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരേയുള്ള പ്രചരണത്തിനുള്ള വേദിയായി ഇതിനെയും മാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഒരു സംഘടന ഏര്‍പ്പാട് ചെയ്ത വിമാനം യാത്ര പുറുപ്പെട്ടില്ല. കേരളം അനുമതി നല്‍കാത്തതുകൊണ്ട് എന്ന് പ്രചാരണം വന്നു. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അവിടെ അനുമതി കിട്ടാത്തതായിരുന്നു പ്രശ്‌നമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

