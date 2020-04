തിരുവനന്തപുരം: നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രകാശം പരക്കേണ്ടത് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സുകളിലാണെന്നും അതിന് വേണ്ടത് അവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നല്‍കലാണെന്നും ആവര്‍ത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് നേരത്തെയും പറഞ്ഞതെന്നും സാമ്പത്തിക പിന്തുണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികള്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന ഐക്യദീപം തെളിയിക്കലിനെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അശാസ്ത്രീയമായ സമീപനം രാജ്യമാകെ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുമ്പോള്‍ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും. അതിനെക്കുറിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു മഹാമാരിയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുമ്പോള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും അതിന് അതിന്റേതായ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്.

അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുക എന്ന നിലപാട് പലരും സ്വീകരിച്ചു. പ്രകാശം പരക്കേണ്ടതിനെ എതിര്‍ക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് താന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. പ്രകാശം പരക്കേണ്ടത് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മനസുകളിലാണ്. അതിന് വേണ്ടത് അവര്‍ക്ക് വേണ്ട സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നല്‍കലാണ്. ഇതാണ് നേരത്തെയും പറഞ്ഞത്. സാമ്പത്തിക പിന്തുണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികള്‍ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

