തിരുവനന്തപുരം: തനിക്കെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിമര്‍ശനങ്ങളെ അവഗണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി. സ്വയം അപഹാസ്യരാകാതിരിക്കാന്‍ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് 19 അവലോകനയോഗത്തിന് ശേഷം നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്റെ വിമര്‍ശനം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്ക് വിമാനം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശോധന നിര്‍ബന്ധമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും വി.മുരളീധരന്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തില്‍ മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ കണക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ ലഭിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. അതിനെക്കുറിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പ്രവാസികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതില്‍ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും തമ്മില്‍ ഏകോപനമില്ലെന്നും വ്യക്തതക്കുറവ് ഉണ്ടെന്നുമുള്ള പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ്‌ ചെന്നിത്തലയുടെ ആരോപണത്തോടും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചില്ല. 'അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തതയുണ്ടാക്കാന്‍ ഞാന്‍ അശക്തനാണ്. കാരണം ഒരു കാലത്തും വ്യക്തതയുണ്ടാവില്ലെന്നുറപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാല്‍ മറുപടി പറയാന്‍ ഞാന്‍ അശക്തനാണ്.' എന്നുമാത്രമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ധൂര്‍ത്തടിക്കാനായി പണം സംഭാവന ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും പ്രളയഫണ്ടിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ വിമര്‍ശനത്തോടും ചുരുക്കം ചില വാക്കുകളിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്. 'അതിനൊന്നും മറുപടി പറയുന്നില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയാനല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും നാട്ടില്‍ വിലപ്പോവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലെന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ നല്ലത്.' മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

